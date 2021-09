Mort de Willie Garson : Sarah Jessica Parker et Chris Noth ne trouvent pas les mots

Le bel hommage de Sarah Jessica Parker et Chris Noth

Willie Garson est décédé à l'âge de 57 ans seulement. C'est son fils Nathen, adopté en 2009, qui a confirmé la terrible nouvelle sur son compte Instagram : "Je t'aime tellement papa. Repose en paix. Je suis tellement fier que tu aies pu partager toutes tes aventures avec moi et accomplir autant de choses", a-t-il posté sur Instagram. Suite à cette triste annonce, de nombreux internautes et les stars, tels que les acteurs de Sex and the City et FBI : Duo très spécial, Cynthia Nixon et Matt Bomer, et se sont mobilisés pour rendre hommage à l'acteur.

Sarah Jessica Parker et Chris Noth de Sex and the City, eux, restent silencieux depuis le 21 septembre 2021. Il aura fallu attendre quelques jours pour que les deux acteurs prennent la parole. Sur Instagram, l'interprète de Mr Big a posté une photo de Sarah Jessica Parker et Willie Garson extraite de Sex and the City : "Willie", a-t-il simplement écrit avec des emoji coeur brisé. L'actrice qui joue Carrie Bradshaw s'est exprimé sur la mort de son ami en commentaire : "Merci cher Chris. Je ne suis toujours pas prête."