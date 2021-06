Friends - James Michael Tyler (Gunther) atteint d'un cancer et paralysé : "il va finir par m'avoir"

James Michael Tyler atteint d'un grave cancer

Il n'était pas l'un des personnages principaux de Friends, mais Gunther était néanmoins un visage familier de la série et adoré des fans. Aussi, la très courte apparition de son interprète lors de l'émission Friends - The Reunion récemment diffusée sur HBO Max (USA) et sur Salto (France) avait quelque peu surpris et frustré les fans. Quelques semaines plus tard, James Michael Tyler - qui n'a plus beaucoup de contact avec les acteurs, a donc profité d'une interview à distance dans le Today Show afin d'expliquer les raisons de sa place limitée dans le programme.

"On m'a diagnostiqué un cancer de la prostate à un stade avancé, qui s'est propagé jusque dans mes os" a-t-il ainsi révélé, "J'affronte ce diagnostique depuis près de 3 ans." Et malheureusement, le comédien l'a ensuite confessé, sa bataille - qui le voit désormais paralysé dans le bas du corps, ne devrait plus durer très longtemps, "J'en suis au stade 4. C'est le plus tardif. Donc à un moment, vous le devinez, il va finir par m'avoir".

"Je ne voulais pas casser l'ambiance" lors de la réunion Friends

Voilà donc la raison de la quasi absence de James Michael Tyler lors de la réunion Friends. Il l'a d'ailleurs révélé, cela n'était pas prévu comme ça au début, "Il était prévu que je sois sur les plateaux avec eux et que je prenne part aux festivités. J'étais heureux d'être inclus dedans". Néanmoins, face à la progression de sa maladie, il a de lui-même préféré s'écarter afin de ne pas faire ressentir de décalage, "C'était ma décision de ne pas prendre part physiquement à la réunion et de ne faire qu'une apparition par Zoom. Je ne voulais pas casser l'ambiance. Je ne voulais pas que ce soit un truc du genre, "Oh et au fait, désormais Gunther a le cancer".

Une décision qui n'a pas été simple à prendre et qu'il regrette un peu aujourd'hui. Il l'a rappelé, le cancer de la prostate est une maladie qui peut facilement se soigner à partir du moment où le diagnostique est effectué dans les temps. Aussi, il veut désormais profiter de sa notoriété pour faire passer le message et ainsi, peut-être, sauver des vies.

L'acteur veut désormais sauver des vies

"Mon but, en faisant part de cette nouvelle, est de sauver ne serait-ce qu'une vie. Il existe tellement de solutions possibles pour les hommes s'ils le découvrent avant moi", a-t-il annoncé. "Donc la prochaine fois que vous allez faire un examen de routine ou votre check-up annuel, n'hésitez pas à demander un test PSA. C'est facilement détectable."

Puis, afin de convaincre le plus grand nombre, James Michael Tyler a tenu à faire savoir qu'il n'y avait rien de pire que de laisser l'opportunité au cancer de s'étendre, "S'il va au-delà de la prostate jusqu'aux os, ce qui est le cas pour moi, cela peut vite devenir compliqué à affronter. Alors que si c'est pris en charge à temps, c'est facilement traitable. Je ne veux pas que d'autres personnes aient à traverser ce que je vis".

Une triste confession qui brise aujourd'hui le coeur de nombreux fans, même si l'interprète de Gunther tente de ne garder que le positif, "Ça m'a permis de réaliser à quel point chaque petit moment de chaque jour est important. Et je me bats pour. Je n'abandonne pas. Il faut avoir des buts, ayez des objectifs !"