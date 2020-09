Mort de Chadwick Boseman : Disney et Marvel auraient pris une décision pour Black Panther 2

La suite devrait aussi rendre hommage à l'acteur

Black Panther 2 devrait donc être sans T'Challa / Black Panther. En revanche, Killmonger pourrait être de retour (joué par Michael B. Jordan) et Beyoncé pourrait être recrutée. "Mais le film lui-même cherchera sans aucun doute à rendre hommage à un acteur qui a inspiré toute une génération" a indiqué le média, "et que faire un film capable d'honorer l'héritage de ce que Chadwick Boseman a apporté au rôle est l'hommage le plus émouvant qu'ils puissent lui rendre".