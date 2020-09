Mort de Chadwick Boseman : ses proches et les acteurs de Black Panther lui ont rendu hommage

Une cérémonie privée pour rendre un ultime hommage à Chadwick Boseman

Le 28 août 2020, Chadwick Boseman est mort des suites d'un cancer du côlon contre lequel il s'était battu en secret. Une dernière cérémonie s'est tenue à Malibu, en Californie (Etats-Unis), ce samedi 5 septembre 2020 pour lui rendre un ultime hommage. Sur les photos publiées dans The Sun, sa femme Taylor Simone Ledward est entourée par sa famille et ses amis proches. Une cérémonie intime, en petit comité et très fleurie, face à l'océan avec le bruit des vagues en fond et quelques percussions de rues (des hangs). Les invités étaient pieds nus sur l'herbe, face à l'horizon.

Pas de public présent donc, les fans de Chadwick Boseman ayant pu lui rendre hommage sur les réseaux sociaux et même dans sa petite ville natale d'Anderson, en Caroline du Sud, ce jeudi 3 septembre 2020. Une cérémonie ouverte à tous y avait en effet été organisée.

Le casting de Black Panther réuni pour l'événement

En plus des proches de Chadwick Boseman, plusieurs acteurs du film Black Panther étaient venus lui rendre un dernier hommage. Car c'est surtout pour ce film Marvel, où il incarnait le premier super-héros afro-américain d'Hollywood, qu'il s'est fait connaître. Ses anciens partenaires de jeu du célèbre long-métrage étaient donc là, de Michael B. Jordan (Killmonger), à Lupita Nyong'o (Nakia), en passant par Winston Duke (M'Baku). Kevin Feige, le président des studios Marvel, a aussi tenu à assister à cette belle cérémonie.