Black Panther 2 : Disney prêt à recruter Beyoncé pour la suite

Black Panther 2 n'est pas attendu au cinéma avant 2022, mais la suite des aventures solos de T'Challa fait déjà beaucoup parler d'elle aujourd'hui. Rien à voir avec un possible retour de Killmonger à l'écran, c'est une probable participation de Beyoncé à ce projet qui intrigue tout le monde à l'heure actuelle.

Beyoncé nouvelle égérie de Disney ?

D'après une source du Sun, la chanteuse serait sur le point de signer un contrat très important avec Disney, "Le studio a mis en avant un deal estimé à 80 millions de dollars afin de s'attacher les services de Beyoncé pour trois gros projets, notamment la suite de Black Panther". Une surprise ? Pas tant que ça.

Le contact du tabloïd anglais le rappelle, "Elle a déjà travaillé sur de nombreux projets pour eux - elle a par exemple fait la voix de Nala dans le reboot en live-action du Roi Lion, et Disney aurait envie de la garder près de lui pour d'autres choses." Et si aucun accord n'a encore officiellement été trouvé, le studio devrait tout faire pour la convaincre tant "elle est devenue un atout important pour Disney et représente le mariage parfait pour leur marque".

Black Panther prêt à s'attacher ses services, mais...

Malheureusement pour le public, si la chanteuse a déjà prêté sa voix à Nala et pourrait également "faire des voix off de certains documentaires à venir sur Disney+", sa participation à Black Panther 2 pourrait ne pas se faire devant la caméra. Toujours selon le Sun, cette possible collaboration avec le nouvel opus de Marvel devrait être uniquement musicale, "La chanteuse devrait apparaître sur la bande-son du film".

Une déception au premier abord, mais qui n'en est pas forcément une dans les faits. Après tout, on s'en souvient, ses talents d'actrice n'ont jamais été spectaculaires à l'écran, que ce soit dans Austin Powers (2002), La Panthère Rose (2006) ou même Dreamgirls (2007).