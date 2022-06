Money Heist Korea : aviez-vous remarqué ce clin d'oeil bien caché à La Casa de Papel ?

>> La Casa de Papel VS Money Heist Korea : les personnages dans la série originale VS dans le remake coréen <<

Evidemment, ce nom fait référence à la chanson redevenue célèbre grâce à la série espagnole. On n'entend pas la chanson dans les six épisodes de la série coréenne, normal puisque Money Heist : Korea se déroule comme son titre l'indique en Corée. Les scénaristes ont donc quand même voulu rendre hommage à ce moment culte de la série originale à leur façon et sans trop de forcing.