Miss France 2023 : le concours officiellement ouvert aux candidates transgenres

Quelques jours seulement après l'élection de Diane Leyre au titre de Miss France 2022, Alexia Laroche-Joubert (présidente de la société Miss France) a révélé qu'elle était déjà tournée vers la prochaine cérémonie. Et si l'on se fie à ses propos, l'emblématique concours de beauté devrait se montrer plus inclusif que jamais à l'avenir.

Miss France officiellement ouvert aux candidates transgenres

Après avoir vu Sylvie Tellier ouvrir la porte des Miss aux candidates transgenres en 2019, la célèbre productrice télé a profité de son passage chez Sud Radio pour officialiser le droit à leur participation. "Ce qu'on a toujours dit, si vous lisez bien le règlement, c'est qu'on demande que l'identité civile soit féminin, a-t-elle ainsi déclaré. Donc, il n'y a pas de problème. S'il y a des transsexuelles qui ont cheminé vers le féminin et qui ont une carte d'identité féminine, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun souci".

Une déclaration attendue par une partie du public, qui ne devrait néanmoins pas faire plaisir à Geneviève de Fontenay. Il y a quelques jours, l'ancienne présidente du comité s'était au contraire montrée scandalisée face à l'hypothèse de l'intégration des femmes transgenres au concours Miss France. "C'est une profonde injure aux soixante années de ma vie pendant lesquelles je me suis battue pour donner à Miss France une image respectée et respectable, qui met en valeur les jeunes filles saines de corps et d'esprit", avait-elle alors déploré, avant de faire preuve d'une fermeture d'esprit particulièrement violente, "Miss France n'est pas un concours contre-nature".

Le règlement devrait encore évoluer

Par ailleurs, sachez que le concours Miss France pourrait également évoluer de différentes autres manières ces prochaines années. Si Alexia Laroche-Joubert n'a pas souhaité préciser ce qu'elle a en tête, elle en revanche confessé qu'il était temps de dépoussiérer tout ça, "On va réunir les comités. Mais moi j'ai fait un exercice très intéressant, j'ai appelé vingt-cinq Miss France pour comprendre ce qu'est Miss France. J'aimerais travailler à un collège de réflexion sur le règlement. Il y a des aménagements à faire".