Miss France 2022 : Diane Leyre, Miss Ile-de-France, n'était pas la préférée du public

Diane Leyre (Miss France 2022) succède à Amandine Petit : elle était la préféré du jury

Ce samedi 11 décembre 2021 sur TF1, toujours animée par Jean-Pierre Foucault avec Sylvie Tellier qui l'accompagne, c'était l'élection Miss France 2022. Et c'est Diane Leyre, la Miss Ile-de-France, qui a été élue Miss France 2022. Elle succède ainsi à Amandine Petit. Le comité Miss France et la chaîne TF1 ont dévoilé le détail des votes ici. Et on découvre ainsi que celle qui a décroché la couronne et l'écharpe était la favorite du jury. Diane Leyre arrive en effet numéro 1 du classement du second tour, devant Miss Tahiti et Miss Normandie qui étaient à égalité du côté des votes du jury.

Cette année, le jury était présidé par l'animateur Jean-Pierre Pernaut. Et le jury de l'élection de Miss France 2022 était composé de la chanteuse Amel Bent, de l'humoriste Inès Reg, Delphine Wespiser (Miss France 2012), du danseur de l'Opéra de Paris François Alu (nouveau juré de Danse avec les stars), de l'humoriste Ahmed Sylla et de l'acteur Philippe Lacheau.

Mais Diane Leyre n'était pas la Miss préférée du public

Certes, Diane Leyre était la Miss préférée du jury, mais elle n'était pas la candidate préférée du public. Dans le classement du second tour, elle n'arrive que 3ème, derrière Miss Martinique (préférée des téléspectateurs) et Miss Alsace en deuxième place.

Donc même si au au niveau des votes du public Miss Ile-de-France n'était pas favorite, en comptabilisant tous les points, ceux du jury et ceux du public, elle est arrivée première avec 8 points contre 6 à égalité pour Miss Martinique, Miss Alsace et Miss Tahiti et 5 points pour Miss Normandie.

Le résumé des votes au 2ème tour (top 5)

Classement du jury :

1. Miss Ile-de-France

2. Miss Tahiti

2. Miss Normandie

4. Miss Alsace

5. Miss Martinique

Classement du public :

1. Miss Martinique

2. Miss Alsace

3. Miss Ile-de-France

4. Miss Tahiti

5. Miss Normandie

Classement final :

Miss France 2022 : Miss Ile-de-France

1ère dauphine : Miss Martinique

2ème dauphine : Miss Alsace

3ème dauphine : Miss Tahiti

4ème dauphine : Miss Normandie