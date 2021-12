Miss France 2022 : Miss Corse, Emma Renucci, sosie de Stéphanie Tuche ? Elle répond aux comparaisons

La Miss Corse répond aux comparaisons

Une situation qui a beaucoup fait rire les internautes ce soir-là, mais également la principale concernée. "Son rôle est juste incroyable. Le film me fait mourir de rire en plus. Donc quand j'ai vu ça, je l'ai pris tout de suite avec humour", a notamment confié Emma Renucci, interrogée à ce sujet par Fun Radio ce mercredi 15 décembre 2021. Puis, elle a ensuite ajouté avec légèreté, "Et c'est super le fait qu'elle soit Miss Bouzolles en plus, c'est trop drôle. Ça m'a fait rire plus qu'autre chose".

Par ailleurs, Emma Renucci a également tenu à adresser un joli message à sa (presque) sosie. Si elle est bien consciente que certains internautes ont principalement mis en avant cette comparaison afin de se moquer, "Ça m'a fait rire plus qu'autre chose, mais après forcément, quand on voit que les gens sont très méchants sur les réseaux, ça me fait vraiment réaliser que les gens se défoulent derrière un écran", la jeune Miss s'est à l'inverse montrée admirative envers la comédienne, "Pour moi ça n'a jamais été une insulte de me comparer à cette actrice parce que, pour le coup, c'est une actrice magnifique".

Enfin, pour la petite anecdote, sachez que Emma Renucci a également rendu hommage à Stéphanie Tuche à différentes occasions sur son propre compte TikTok dans des vidéos plutôt drôles. De quoi lui permettre de décrocher un rôle surprise dans le film Les Tuche 5, actuellement en préparation ? A suivre...