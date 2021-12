Miss France 2022 : Ambre Andrieu (Miss Aquitaine) "déçue" de sa coiffure, "Ce n'est pas ce que je voulais"

Miss France 2022 : "Il y avait une seule coiffeuse sur place pour les cheveux texturés"

Cependant, Miss Aquitaine a précisé : "On avait une coiffeuse spécialisée, donc ça me touche qu'elle se prenne des critiques et qu'elle soit accusée de racisme, alors qu'elle est aussi noire et qu'elle a fait de son mieux". Le problème, c'est que comme il y avait aussi d'autres Miss avec des cheveux texturés, il aurait fallu "une coiffeuse spécialisée en plus" : "Il y avait une seule coiffeuse sur place pour les cheveux texturés, alors qu'on était 5 ou 6 à posséder cette nature-là pendant toute la partie avant le passage des 15".

"On aurait peut-être pu éviter ce genre de situation, où je ne me sens pas belle au niveau des 15. La France est diverse et variée : il y a des peaux noires, des peaux mates, des peaux maghrébines. Ce ne sont pas les mêmes besoins" a-t-elle souligné. Mais elle ne veut pas non plus "jeter la pierre" sur la cérémonie Miss France 2022, car "ce sont des problèmes très commun, que ça soit au niveau du mannequinat, des publicités, de la télévision...".