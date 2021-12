Diane Leyre (Miss France 2022) critiquée par Inès Reg en direct ? L'humoriste répond et la Miss réagit

Diane Leyre (Miss France 2022) critiquée par Inès Reg ? "J'étais en train de m'indigner sur la question qu'on lui avait posée"

Après Amandine Petit (Miss France 2021), c'est Diane Leyre qui a été élue Miss France. Celle qui était Miss Ile-de-France a été couronnée et a reçu l'écharpe, grâce aux votes du public et du jury. Cette année, le jury était présidé par Jean-Pierre Pernaut, et composé d'Amel Bent, Inès Reg, Ahmed Sylla, Philippe Lacheau, François Alu et Delphine Wespiser. Et même si Diane Leyre n'était pas la préférée du public, elle était la favorite des jurés. Et pourtant, selon plusieurs twittos qui ont lu sur les lèvres d'Inès Reg, elle aurait lâché : "Elle, je peux pas" après le passage de Diane Leyre lors des questions des internautes. La jurée a-t-elle critiqué la reine de beauté ?

>> Inès Reg amincie : l'humoriste dévoile sa perte de poids bluffante et se confie <<

Suite à la polémique, l'humoriste a démenti les accusations de critique dans sa story Instagram. Inès Reg a expliqué qu'elle a taclé le niveau de difficulté des questions, et non pas Diane Leyre : "J'étais en train de m'indigner sur la question qu'on lui avait posée et au-delà de ça sur chaque question de chaque Miss parce que j'ai trouvé ces questions difficiles, pieds dans le plat, bourbiers". "Les nanas c'était peut-être la première fois qu'elle étaient sur scène avec un micro, elles sont devant plus de 4 000 personnes, il y a des millions de personnes qui les regardent franchement j'ai trouvé ça compliqué et difficile" a-t-elle répondu, "C'est ça que j'étais en train de dire à mon camarade".