Inès Reg amincie : l'humoriste dévoile sa perte de poids bluffante et se confie

C'est en story sur Instagram qu'Inès Reg s'est confiée sans filtre sur sa perte de poids impressionnante : "J'ai commencé la méthode Abura à 76 kilos le 16 juin 2020 et le 16 novembre 2020 j'étais à 61 kilos. Aujourd'hui je suis à 60 kilos. Je partage avec vous parce que ça m'a changé la vie donc si ça peut changer la vôtre aussi si vous en avez besoin. Je tenais à vous préciser que c'est juste un partage d'expérience avec vous, que je n'ai aucun partenariat, ni sponsorisé, aucune histoire d'histoire ou d'argent."

L'humoriste, qui prépare son premier film avec son mari Kevin, ajoute : "J'ai changé de corps et je me sens vraiment mieux (...) Ça ne veut pas dire que plus jamais de ma vie, je vais manger de Kinder, ça se peut que même un jour je regrossirai. Mais c'est au delà même de l'apparence, je ne suis plus essoufflée, fatiguée pour rien et surtout, je ne suis plus en train de chercher mile technique pour me sentir à l'aise dans mes vêtements."