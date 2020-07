Inès Reg prépare son premier film avec son mari Kevin

Inès Reg a commencé à se faire connaître sur les réseaux sociaux grâce à ses vidéos comiques avec son mari Kevin, mais elle a réellement percé avec son mini sketch "C'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie Kevin ?!", vu plus de 5 millions de fois sur Instagram. Une phrase devenue culte. La carrière de l'humoriste a explosé rapidement à partir de ce moment-là, fini l'anonymat pour elle. Des portes se sont ouvertes à Inès Reg et c'est loin d'être fini.

"J'ai la chance de tourner notre film"

Pour preuve, Inès Reg prépare en ce moment un tout nouveau projet... cinématographique : "une nouvelle aventure commence, j'ai la chance et le bonheur de tourner un film, notre film, avec une équipe incroyable ! Hâte de partager ce moment avec vous", a-t-elle annoncé sur Instagram avec une photo sur laquelle une caméra est positionnée derrière elle. Le tournage de son film a donc déjà commencé et il devrait se terminer le 4 septembre 2020.

Ce long-métrage ne pouvait bien évidemment pas se faire sans son mari Kevin : "Démarrage d'une nouvelle aventure écrire, jouer et réaliser son propre film avec l'amour de ma vie @inesregmec", a-t-il posté de son côté sur Insta. Pour le moment, on ne sait pas s'il s'agira d'un biopic, d'une histoire inspirée de la vie d'Inès Reg ou une histoire totalement inventée. On sait en revanche que le film est réalisé par Rodolphe Lauga (La Source, Situation amoureuse : c'est compliqué).