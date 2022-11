Milla Jasmine enceinte de son premier bébé ? Les internautes sont persuadés de sa grossesse à cause de ces détails

Vous avez récemment pu voir Milla Jasmine dans Les Princes de l'amour 7, Objectif Reste du Monde, Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 et plus récemment dans Les Cinquante sur W9. Mais la candidate a décidé d'arrêter la télé-réalité pour se consacrer à sa vie privée, ses proches et d'autres projets. Mais à peine partie du petit écran et déjà, une nouvelle rumeur est sortie sur les réseaux : Milla qui s'est mariée à Lorenzo serait enceinte de son premier enfant avec son mari. Le couple attendrait un bébé.

Les internautes sont persuadés de la supposée grossesse de Milla Jasmine à cause de plusieurs détails, qui ont été confirmés par Aqababe (dans sa story Instagram) : "Ça fait quelques temps qu'elle aurait arrêté de boire de l'alcool, ferait très attention à son alimentation et son ventre a bien gonflé... A voir : je vais mener l'enquête pour vous !".