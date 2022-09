Magali Berdah "abattue", Marie Germain la poucave, journaliste super-héros... 20 tweets qui nous ont fait rire devant le Complément d'enquête sur les influenceurs

Depuis plusieurs mois, Booba est entré en guerre contre les influenceurs, qu'il appelle "influvoleurs", et plus particulièrement contre Magali Berdah, la boss de Shauna Events, une des principales agences d'influenceurs. Les attaques du rappeur et de ses fans feraient vivre un enfer à la femme d'affaire. Elle est apparue en larmes dans TPMP et y a fait la promo du magazine Complément d'enquête, à qui elle a ouvert les portes de son business. On imagine que Magali pensait que les images du reportage seraient en sa faveur. Malheureusement pour elle, cela n'a pas été le cas et elle prend cher sur Twitter.