"Je ne me sens plus à ma place" : Milla Jasmine annonce qu'elle arrête la télé-réalité

La courte présence de Milla Jasmine au casting de l'émission Les Cinquante, devrait être sa dernière apparition dans une télé-réalité. En effet, ce vendredi 7 octobre 2022, celle qui s'est fait connaitre en 2015 dans Les Princes de l'amour 3 a annoncé qu'elle avait pris la décision de se retirer de ce milieu.

"J'ai été assez déçue, même très très déçue"

"Je vois pas mal de choses en ce moment sur les réseaux sociaux, ça me fait plutôt rire et surtout très plaisir. Voilà, ça concerne tout ce qui est télé-réalité etc... Après, même si je ne l'ai pas annoncé officiellement, je sais qu'il y en a qui l'auront deviné et surtout qui le comprendront. J'ai décidé de m'éloigner un peu de tout ça et de ce milieu. Cette dernière année, j'ai été assez déçue, même très très déçue. Je ne cracherais sur personne pour l'instant. Je garde de bons souvenirs. Après, ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des moments très difficiles, des hauts, comme des bas", explique Milla Jasmine.

"Mais à partir du moment où il y avait un équilibre, j'ai pris le mauvais, comme le bon. Mais dès lors où vous ne vous sentez plus à votre place, pas respectez et pas appréciez à votre juste valeur, ça ne sert à rien de forcer (...) Moi je sais qui je suis, il y a personne qui va me rabaisser dans ce que je fais (...) Je ne suis pas une suiveuse et c'est peut-être ça qui m'a joué des tours. Je ne vais pas changer ma personnalité pour rentrer dans une case. Je n'ai peur de personne, peu importe la popularité de la personne", ajoute celle qui s'est clashée avec Mélanight.

"Je ne me sens plus à ma place"

"Je n'ai plus le même entrain qu'avant, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. J'ai envie de laisser ma place aux autres. Je suis mariée, etc. Je ne me sens plus à ma place et tant que je n'aurais pas récupéré ma place, si je la récupère un jour et si j'ai envie de la récupérer, pour le moment je préfère m'occuper de moi", conclut-elle.

Quand elle indique qu'elle n'est pas une "suiveuse", on comprend facilement qu'elle parle du leadership de Maëva Ghennam, que les téléspectateurs ne supportent plus. En effet, dans Les Cinquante, pour rester dans l'aventure, il vaux mieux être du côté de l'ex de Greg Yega et beaucoup de candidats en ont fait les frais...