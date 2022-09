"Retourne sur ton trottoir", "je t'enterre" : Milla Jasmine VS Mélanight, la guerre continue en off

Attention cet article contient des spoilers sur l'épisode 3 des Cinquante !

Les Cinquante : Milla Jasmine éliminée, elle clashe Mélanight

Dans les deux premiers épisodes de la nouvelle émission de télé-réalité (façon Squid Game) de W9, il y a déjà eu des clashs et des rapprochements. Après les épisodes 1 et 2 du programme Les Cinquante diffusés ce lundi 5 septembre 2022, les fans attendent l'épisode 3 qui sera diffusé ce mardi 6 septembre 2022 sur W9. Mais certains ont déjà maté l'épisode sur Salto, du coup Milla Jasmine s'est permise de spoiler son élimination. L'influenceuse a été éliminée, car Greg Yega et Amélie Neten ont été sauvés par le second tour des votes. Et elle s'en est prise à Mélanight, qu'elle tient responsable de son départ.

"Menteuse ! Arrête de dire que c'est moi qui t'a unfollow avec comme excuse bidon comme quoi t'avais pas assez d'abonnés pour me faire passer pour je sais pas qui" a d'abord écrit Milla Jasmine dans sa story Instagram, pour donner sa version de la raison de leur embrouille. "C'est toi qui m'a unfollow parce que je me suis embrouillée avec une personne que tu connais et t'as préféré la soutenir" alors "juste assume" a-t-elle ajouté, avec des "preuves" (des DM sur Insta).

"T'es amie avec les gens juste par intérêt", alors "viens pas mal parler de moi" et "sois pas une petite ingrate" a aussi lâché la candidate de télé-réalité à son ancienne amie, dans sa story Snapchat.