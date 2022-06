Mélanight explique son embrouille avec Milla Jasmine : "Je n'ai pas assez de followers pour continuer à être sa copine"

Il y a quelques semaines, Milla Jasmine et Mélanight nous ont offert un gros clash sur les réseaux sociaux digne du duel Booba vs Kaaris à sa plus belle heure. L'ex de Romain Benn a ouvert les hostilités en se moquant de sa rivale dans une vidéo Tiktok dans laquelle elle l'imite en train de parler de son régime. "C'est triste de croire que parce qu'on ne répond pas, on peut continuer et prendre de + en + la confiance (...) Melanight, ça fait 5 fois que tu cites mon nom dans ta bouche de vieille (...) Je t'ai clashée en 2017, tu crois que j'ai encore ton temps ? (...) T'es aussi fade et aigrie que ta couleur de cheveux", a répondu Milla, qui a récemment eu recours à une nouvelle chirurgie esthétique étonnante, vexée.

Si vous pensiez que cela allait calmer Mélanight, c'est mal la connaître ! "C'est moi ou une mangeuse de caca-mythomane-hypocrite-folle-manipulatrice-voleuse de mari essaye de me faire complexer ? (...) Tu n'as que ton physique pour compenser tes attitudes de sorcière. Comment en vouloir à quelqu'un pour qui son seul outil de travail depuis qu'elle est née est son corps. Je suis Melanight moi, pas vétérinaire. Je soigne pas les animaux" a rétorqué celle qui s'était déjà clashée avec Haneia peu de temps avant.

"Elle n'a pas de temps pour les petits gens comme moi"

Le plus étonnant est que les deux ennemies étaient amies par le passé. Dans une interview accordée à Jordan De Luxe pour Télé-Loisirs, Mélanight a expliqué pourquoi leur relation s'est dégradée au fil du temps. "On va dire que je n'ai pas assez de followers pour continuer à être sa copine. Elle a 3 millions, moi j'ai 1 million, donc vu que je suis en dessous d'elle, elle n'a pas de temps pour les petits gens comme moi" indique-t-elle, avant de conclure en ironisant : "Elle, elle a évolué, moi je n'évolue pas, donc elle est mieux que moi et donc elle ne va pas rester avec des gens moins bien qu'elle... Voila, c'est ça la raison".

Vivement la confrontation dans une future télé-réalité !