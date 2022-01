Haneia VS Mélanight : "J'avais envie de me suicider", elle se confie sur leur clash

Haneia et Mélanight se clashent encore : "Mélanie n'aime pas les femmes plus belles qu'elle"

Gros clash entre Haneia et Mélanight sur les réseaux ! Celle qui est dans Les Princes et les Princesses de l'amour 5 (Les Princes de l'amour 9) sur W9 et celle qui était notamment dans La Villa des Coeurs Brisés 6 sur TFX se font la guerre dans leurs stories. Insultes, accusations d'acharnement, histoires de jalousies... Leur clash va loin ! La raison de cette dispute ? Haneia a unfollow Mélanight sur les réseaux parce qu'elle aurait une dent contre elle et aurait parlé dans son dos. Suite à ça, Mélanight s'en serait prise à Haneia et ses amis.

"J'ai trop subi la jalousie. J'ai très peu d'amis et je veux qu'ils soient sains, qu'ils m'inspirent, qu'ils me tirent vers le haut. Le reste, les manipulateurs, les vicieuses, menteuses..." a expliqué Haneia en story Instagram, "Cette personne, Mélanight, a toujours été jalouse de moi et je ne sais pas pourquoi". "En vrai, Mélanie, tu sais très bien qu'on a jamais été amies. Beaucoup de gens m'ont dit que tu crachais sur moi. Tout le monde sait que tu ne m'as jamais aimé, il faut arrêter ce cinéma" a-t-elle ajouté, "C'est quelqu'un qui est en insécurité, qui n'aime pas les femmes plus belles qu'elle".

Haneia confie : "J'avais envie de me suicider"

Mélanie et Haneia avaient fait la paix avec un baiser de réconciliation, mais depuis, c'est de nouveau la guerre. La candidate qui est au casting des Princes de l'amour 9 a même révélé que Mélanight l'aurait harcelée sur le tournage des Anges 9. "Je suis sortie du programme parce qu'au bout de deux mois d'acharnement non-stop, je ne sais pas ce qu'ils avaient les gens, ils voulaient trop que je sois soumise à eux. Et ça me faisait chier du coup on m'embêtait, mais je n'arrêtais pas..." a confié Haneia, "J'avais envie de me suicider à un moment dans Les Anges 9", "j'ai failli sauter du ponton quand tout le monde m'a harcelée". "Tant mieux si aujourd'hui elle est en paix avec elle-même avec ce qu'elle a fait. Qu'elle n'oublie pas qu'elle a inventé des mensonges" a-t-elle ajouté.

Haneia "est hautaine et méchante", "se prend pour le centre du monde"

Mélanight a répondu aux accusations d'Haneia en démentant l'avoir harcelée sur le tournage de l'émission. Et Mélanie a aussi taclé à son tour Haneia dans ses stories Insta : "La vraie image qu'elle reflète à la télé, ce n'est pas la vraie Haneia. C'est une personne hautaine et méchante qui se prend pour le centre du monde parce qu'elle est revenue en télé parce qu'elle a couché avec tous les princes qui sont dans l'aventure. Se sentir supérieure tout ça grâce au kilométrage de sa ch*tte, je trouve ça franchement risible et ridicule". Et elle a aussi accusé Haneia de s'être montrée nue et d'avoir pris un bain devant Romain quand ils étaient encore en couple.

"Mélanight, tu joues encore au football dans le préau. Moi, je suis en ligue 1, j'ai gagné le Ballon d'or. Je n'ai couché qu'avec un Prince" a réagi Haneia, "Mais, je n'ai pas besoin de me justifier, contrairement à toi, si on fait ton tableau de chasse. Là, tu es mauvaise. Ça montre que tu n'as pas confiance en toi, que tu ne t'acceptes pas. Je ne te fais pas de bisous, ce serait hypocrite, mais c'est vraiment très, très triste".