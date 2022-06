Milla Jasmine vs Melanight : "bouche de vieille", "mangeuse de caca", "voleuse de mari"... énorme clash sur Instagram

Milla Jasmine en colère contre Melanight

L'été arrive et on sait déjà que Melanight et Milla Jasmine ne partiront pas en vacances ensemble. Il y a quelques heures, l'ancienne candidate de La Bataille des couples 3 a en effet profité de son compte TikTok pour se moquer de la participante des Marseillais vs le Reste du Monde 6. Au programme ? Elle s'est tout simplement mise en scène en imitant sa nouvelle ennemie alors que celle-ci parlait de son régime (voir ici).

Une vidéo aussi vide d'intérêt que peu amusante, qui n'a clairement pas fait plaisir à Milla. Vexée par ce détournement et ce harcèlement régulier, la jeune femme a donc profité d'une story postée sur son compte Instagram pour se défendre, "C'est triste de croire que parce qu'on répond pas, on peut continuer et prendre de + en + la confiance", mais également contre-attaquer, "Melanight, ça fait 5 fois que tu cites mon nom dans ta bouche de vieille". C'est tout ? Bien sûr que non. Visiblement inspirée, la femme de Lorenzo a par la suite ajouté, "Je t'ai clashée en 2017, tu crois que j'ai encore ton temps ? (...) T'es aussi fade et aigrie que ta couleur de cheveux".

"Tu n'as que ton physique pour compenser tes attitudes de sorcières"

Bim, bam, boom, de quoi remettre Melanight à sa place et la calmer ? Si vous avez déjà regardé un épisode des Anges, des Marseillais & cie, vous savez forcément que la réponse est... "non". Surprise d'être attaquée après sa propre moquerie, Melanight n'a donc pas hésité à répliquer à son tour. Et pour se faire, elle a ressortie sa liste d'adjectifs préférés et a même réutilisé l'improbable rumeur de scatophilie liée à Milla.

"C'est moi ou une mangeuse de caca-mythomane-hypocrite-folle-manipulatrice-voleuse de mari" - entre nous, c'est clairement la pire bio Tinder - "essaye de me faire complexer ?", s'est étonnée Melanight, mécontente d'être traitée de vieille à cause de ses cheveux gris. Aussi, d'une façon extrêmement mature et intelligente, celle qui revient à peine d'un violent clash avec Haneia (oui, c'est un peu la Booba de la télé-réalité) s'est donc attaquée au physique de son adversaire. "Tu n'as que ton physique pour compenser tes attitudes de sorcière. Comment en vouloir à quelqu'un pour qui son seul outil de travail depuis qu'elle est née est son corps, a-t-elle balancé. Je suis Melanight moi, pas vétérinaire. Je soigne pas les animaux".

Clashs à répétition sur Instagram

Un niveau de clash tellement bas que même Josephine Ange Gardien se ferait mal au dos en essayant de se mettre au niveau qui ne s'est pas arrêté là (malheureusement pour nous, pauvre public innocent). Oui, comme si elle pensait qu'on n'avait que ça à faire de passer nos journées à lire ses stories, Milla Jasmine a donc écrit un roman en guise d'énième réponse. Rassurez-vous, étant donné que l'on est gentil et que l'on pense à vous, on vous a fait une sélection de ses meilleures/pires attaques :

- "T'es une méchante complexée qui malgré sa chirurgie s'acharne sur les meufs".

- "T'es une petite ingrate et opportuniste".

- "J'étais ta copine quand fallait partager ta chaine YouTube chaque semaine lol. Sale bouffonne, t'as la mémoire courte ?"

- "Viens on s'arrête là, j'ai pas envie que tu finisses en dépression".

- "N'oublie qui te donnait à manger quand tu gagnais pas un riz à Moundir".

- "Y a personne qui mange du caca ici à part toi après 14 verres. Quoi que toi tu manges pas vraiment, tu préfères sniffer".

- "Evite de parler de mon mari, surtout quand t'es pas capable d'en garder un".

- "T'es aussi fake que ton sac volé".

Vous avez perdu quelques neurones en lisant cet article ? Déso pas déso, mais ça fait partie des effets secondaires. Et encore, on a corrigé les fautes.