Mêlée à cette histoire sordide, Milla Jasmine a décidé de réagir et elle rappelle qu'elle a été stripteaseuse aux Etats-Unis dans le passé, comme elle ne l'a jamais caché : "Ce n'est un secret pour personne, mais je ne laisserai pas des gens rajouter des horreurs pour me salir". Car ces "choses immondes", celle qui était récemment dans Objectif Reste du Monde et dans Les Marseillais VS le Reste du Monde 6 sur W9, assure ne pas y avoir participé. "Vous avez envie d'y croire pour soulager votre frustration" a-t-elle lâché, "Oui malheureusement il doit y avoir des filles qui s'adonnent à ces pratiques, mais je n'en fais pas partie et je n'en ai jamais fait partie".

"Je suis passée en quelques années de stripteaseuse à une femme qui mange de la merde"

La candidate qui s'est mariée à Lorenzo a expliqué que l'origine de cette fausse rumeur de scatophilie et de prostitution viendrait d'une fille jalouse d'elle, dont elle n'a pas donné le nom. Celle-ci aurait "voué une haine profonde et voulait [la] détruire par jalousie", donc en 2015 "elle est partie rédiger un article sur un blog". "Dans cet article, elle a déversé toute sa haine sur les filles de Miami, moi y compris" explique Milla Jasmine, "Elle a inventé et écrit dans un blog que j'avais rencontré un certain Peter et que, pour 20 000 dollars, j'ai léché des toilettes. Elle voulait ternir ma réputation".