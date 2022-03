Milla Jasmine snobée par la Paris Fashion Week : "Vous êtes bien contents quand on porte vos affaires"

En plus, "je me serais mise sur mon 31, j'aurais fait les choses en grand" a-t-elle précisé. Ce qui énerve Milla Jasmine, c'est qu'elle achète toutes ces marques de luxe comme les autres candidates et influenceuses. "Quand même, on dépense, je ne sais pas combien dans des affaires de luxe. Et on ne nous invite même pas à un défilé ?" a-t-elle lâché, en colère.

"Mais franchement vous êtes bien contents quand on porte vos affaires. Par contre, pour inviter bibi à la Fashion Week, il n'y a personne" a continué de clasher celle qui s'est mariée à Lorenzo récemment, "Le pire, le plus frustrant de tout, ce sont les personnes qui ne vont jamais porter les marques qui se font inviter et habiller en plus par la marque. Ça, ça me fend le coeur".

Mélanight se moque : "Ça doit faire mal à l'ego d'être pas invité"

Avec sa story vidéo, Milla Jasmine a créé un gros buzz sur les réseaux. Et Mélanight semble s'être moquée d'elle dans sa story Instagram. "Une marque ne peut pas empêcher à un client d'acheter ! Par contre, elle peut éviter d'inviter les personnes qu'elle juge indignes de porter leur collection. À force de se sentir supérieur aux autres, ça doit faire mal à l'ego d'être pas invité" a déclaré Mélanight, qui a l'air de vouloir la remettre à sa place.