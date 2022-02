Milla Jasmine : une très violente dispute avec son mari Lorenzo fuite, elle réagit aux rumeurs de divorce

Peu de temps après la diffusion de la fameuse vidéo, la jeune femme au caractère bien trempé a réagi en story Instagram. "On vit dans un monde écoeurant où les gens sont prêts à tout pour un peu de buzz et sont prêts à te filmer à ton insu dans un moment grave et surtout personnel plutôt que de te venir en aide ou te demander si ça va (...) Etre connu ne donne pas le droit de nous filmer sans notre autorisation et encore moins le diffuser sur les réseaux" écrit-elle en story, visiblement très énervée. Milla explique ensuite que cette dispute est due à une soirée bien arrosée, qu'elle regrettait les mots prononcés et qu'aucun divorce n'était d'actualité. "Désolé pour certains, mais je ne divorce pas" affirme-t-elle.