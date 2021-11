Milla Jasmine dévoile son salaire complètement fou et assume vivre à Dubaï pour raisons fiscales

Être star de télé-réalité et influenceur, ça peut rapporter beaucoup. On vous l'avait prouvé avec notre article dédié aux salaires des candidats de télé-réalité. Certains gagnent évidemment plus que d'autres puisque le salaire est lié à la popularité du candidat ainsi qu'à la fréquence des placements de produits. Une chose est sûre, ce n'est pas demain que Milla Jasmine devrait se retrouver sur la paille.

Un salaire entre "20 000 et 100 000 euros par mois"

Grâce à ses posts sur les réseaux mais aussi grâce à ses apparitions sur W9, la star révélée dans Les Princes de l'amour 3 en 2015 a déjà pas mal d'argent de côté. Et pour cause : dans une interview sans filtre avec le magazine Public, elle dévoile l'énorme salaire qu'elle touche "entre 20 000 et 100 000 euros par mois". Oui, rien que ça !

Si la somme peut autant varier, c'est parce que Milla - comme les autres influenceurs d'ailleurs - dépend des placements de produits. "On n'a pas de fixe" explique la candidate. Bon, on ne va pas la plaindre hein... L'ex de Mujdat qui a depuis retrouvé l'amour a d'ailleurs expliqué qu'elle avait touché "beaucoup plus" durant la période du confinement. "Les gens n'avaient que ça à faire, acheter en ligne" déclare la candidate. La Covid-19 n'a donc pas si mal été vécue par la star ni par son banquier.

"Pourquoi rester dans un pays où on te prend 60 % de ce que tu gagnes ?"

Installée à Dubaï comme beaucoup d'autres stars de la télé-réalité, Milla Jasmine assume d'ailleurs à 100% être partie y vivre en partie pour gagner l'argent. En effet, elle y est beaucoup moins imposée qu'en France. "On ne va pas se mentir, pourquoi rester dans un pays où on te prend 60 % de ce que tu gagnes alors qu'ici, on ne nous prend quasiment rien ?" a-t-elle répondu à Public au sujet de son départ de la France.

Mais Milla assure aussi ne pas être partie que pour l'argent. "À Dubaï, il fait beau toute l'année et puis surtout, c'est très sécurisé. On a envie de sortir sans avoir peur de porter une montre ou de se faire arracher son sac à main" ajoute-t-elle.