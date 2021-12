Milla Jasmine trompée par Lorenzo ? Il aurait une maîtresse

Milla Jasmine et Laura Lempika lors d'une interview vidéo pour PRBK. Milla aurait été trompée par Lorenzo avec deux femmes.

Alors que Milla Jasmine a été hospitalisée pour une embolie pulmonaire et se retrouve au coeur d'une rumeur de fausse couche, la candidate de télé-réalité est aussi dans une autre rumeur. Celle qui était dans Objectif Reste du Monde et dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 aurait été trompée par son mec Lorenzo. Il aurait été infidèle à l'influenceuse avec deux femmes : une maîtresse et son ex femme.

Milla Jasmine trompée par Lorenzo ? Il aurait été infidèle avec une maîtresse et son ex femme.

Milla Jasmine trompée par Lorenzo ? Il aurait été infidèle avec une maîtresse et son ex femme.

Milla Jasmine trompée par Lorenzo ? Il aurait été infidèle avec une maîtresse et son ex femme.

Et il aurait aussi trompé Milla Jasmine avec son ex femme Nelia : "Bien sûr, on a dormi dans le même lit" Alors que beaucoup disaient que Milla Jasmine serait en couple avec un homme marié en parlant de Lorenzo, l'influenceuse avait répliqué qu'il était séparé de sa femme. Mais son ex femme Nelia semble toujours avec lui. Tout du moins, dans sa story Snapchat relayée par Mayamo TV, elle a assuré avoir encore des relations intimes avec son mari : "Il est venu deux jours voir sa fille en août pour son anniversaire. Et d'ailleurs, on a passé toute la soirée ensemble. Bien sûr, on a dormi dans le même lit, si tu veux savoir. Je ne vais pas tout te détailler...".

Milla Jasmine trompée par Lorenzo ? Il aurait été infidèle avec une maîtresse et son ex femme.

"D'ailleurs quand tu l'as rejoint à Marbella quelques jours avant il était avec moi et ses enfants et mon ex belle-fille dans un camping. Toi tu me parles de pas priver ses enfants, qu'est-ce que tu fo*tais cet été H24 avec lui au point de ne pas le lâcher ?" a-t-elle aussi ajouté.