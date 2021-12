Milla Jasmine hospitalisée et victime d'une embolie pulmonaire : elle donne de ses nouvelles

Milla Jasmine (ORDM) opérée en urgence, elle donne de ses nouvelles

Plus de peur que de mal pour Milla Jasmine ? L'ex-candidate de l'émission Les Marseillais vs Le reste du monde 6 vient de l'annoncer sur Instagram et Snapchat, elle a été hospitalisée ce week end. En cause ? La jeune femme, qui est en couple avec Lorenzo, aurait été victime d'une embolie pulmonaire.

Mais quelle opration ??? L'embolie pulmonaire se rsorbe par anti coagulant, faudrait arrter de mentir

Plus traitement de 6 mois .

Je sais de quoi je parle — Lincey (@Lincey92) December 12, 2021

Exactement!!! Quel mensonge. Je bosse en ra et j'ai jamais vu une EP opre! — DZ6713 (@dz6713) December 13, 2021

Soit Dubai ils ont des techniques spciales soit elle mitonne ... les ep ne s'oprent pas — lafedodo (@lafedodo2) December 13, 2021

Simple incompréhension ? Petite erreur de terme médical utilisé par Milla ? Ou plus grave, mensonge de sa part pour attirer la sympathie ? Rendez-vous au prochain épisode pour le savoir.