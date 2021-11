Milla Jasmine fracasse Feliccia : "Tu ne seras jamais moi, même en récupérant mes restes"

C'est une nouvelle fois la guerre entre Feliccia, la petite amie de Mujdat, avec qui elle viendrait de se séparer une nouvelle fois, et Milla Jasmine. Les deux brunes sont connues pour se détester. Alors, quand Feliccia se moque de Milla dans une vidéo postée par Bastos sur Youtube, ce dimanche 28 novembre, Milla n'attend pas une seconde pour la tacler en retour.

Dans cette vidéo, on peut voir Bastos parler de sa rupture avec Victoria, en compagnie de Mujdat et Feliccia. Au fil de la vidéo, l'ex-petit ami de Vivi demande au couple d'imiter des candidats de télé-réalité. Avec humour, Bastos imite Simon Castaldi, Mujdat tente d'imiter Alix et Feliccia imite bien évidemment Milla quand Bastos lui demande de reproduire les faits et gestes de la candidate de télé-réalité qu'elle déteste le plus avant de confirmer à la caméra "Je la déteste !". Pour faire penser à celle à qui on la compare physiquement, Feliccia refait la scène où on voit Milla face à son téléphone, et où elle dit : "Moi les manipulateurs je ne peux pas. Franchement Mujdat il m'a manipulé pendant deux ans"...

Une imitation qui a fait beaucoup rire les internautes puisqu'on pouvait lire dans les commentaires : "Feliccia qui imite Milla mdrrr c'est trop on reconnaît cash"