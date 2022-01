Milla Jasmine mariée à Lorenzo après seulement un an de relation : les photos du mariage surprise

Milla Jasmine mariée à Lorenzo : elle dévoile des photos du mariage

Surprise, Milla Jasmine et son chéri Lorenzo se sont mariés ! Dans sa story Instagram, la candidate de télé-réalité a déclaré : "Bonjour, il faut que je vous dise quelque chose... Allez voir mon dernier post Insta". Et sur son dernier post Instagram, celle qui était dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 sur W9 a posté 3 photos la montrant à son mariage, ce 16 janvier 2022. Des images où on peut voir la cérémonie sur une plage, aux Seychelles. Milla a aussi révélé en photos sa robe sirène avec des jeux de dentelle et de transparence pour le haut, son collier en forme de coeur, sa bague de fiançailles et son alliance.