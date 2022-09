"Le journaliste m'a menti" : humiliée, Milla Jasmine tente de se défendre après le sujet sur les influenceurs dans Complément d'enquête

Milla Jasmine ne s'attendait sûrement pas à ça en acceptant de témoigner ! Depuis qu'un extrait d'elle dans Complément d'enquête est sorti, la candidate de télé-réalité fait le buzz. Dedans, elle assure ne jamais avoir travaillé avec une marque qui vend de la contrefaçon, avant que le journaliste lui prouve le contraire. Elle se dédouane alors tout de suite en remettant la faute sur Magali Berdah, qui est la cible d'attaques de Booba et de ses fans depuis plusieurs mois.

"J'ai été rabaissée et humiliée"

Un peu plus tard dans l'émission, Milla avoue être millionnaire. Son passage dans le reportage est, depuis, très commenté sur les réseaux sociaux et elle a tenu à se justifier en story Instagram. "J'ai attendu de voir le reportage en entier jusqu'à la fin avant de m'exprimer. Le teaser m'avait déjà choqué tant mon image avait été manipulée, des audios coupés et montés dans le but de prendre une direction très orientée. Mais hier, on a atteint le sommet. La présentation de mon portrait a été catastrophique. En tant que femme et désormais femme mariée j'ai été rabaissée et humiliée", commence la candidate qui a fait une courte apparition au casting de l'émission Les Cinquante.

"C'est pitoyable"

"J'ai toujours assumé mon passé, mais ressortir des photos de moi 10 ans en arrière, comme si je n'avais pas évolué, c'est pitoyable. C'était sans rapport avec le reportage, mais avait pour unique but de me nuire avant même d'avoir pris la parole. Le tournage a été réalisé fin mars début avril. Bien avant que toute cette polémique autour des influenceurs ne commence. Nous avons tourné plusieurs heures, parlé d'énormément de choses ainsi que de mon parcours, du métier d'influenceur et regardez ce qu'il en est ressorti", continue celle qui s'est clashée avec Mélanight.

"J'ai été dupée par une équipe"

"Le journaliste m'a menti sur le nom de l'émission pour que j'accepte de tourner ainsi que sur le titre de l'émission. Me concernant, le reportage devait soi-disant parler du quotidien des influenceurs, de succès story mais il est focalisé sur mon passé, sur des arnaques que je n'ai pas commises et une vie exubérante à Dubaï", affirme ensuite Milla, avant d'ajouter : "J'ai été dupée par une équipe qui s'est faite passer pour des gens bienveillants, qui a profité de ma naïveté et de ma générosité pour sortir les images et audios de leur contexte 6 mois après, dans le but de les utiliser contre moi et d'alimenter cette guerre contre les influenceurs".