Maxine (Koh Lanta 2021) et Lucie se connaissaient-elles déjà ? "J'avais déjà entendu parler d'elle"

Maxine et Lucie se connaissaient-elles avant Koh Lanta 2021 ? Elles répondent

Maxine a gagné Koh Lanta 2021, alias Koh Lanta, les Armes Secrètes sur TF1. Elle a gagné l'épreuve mythique des poteaux face à Lucie et Jonathan. Et c'est son amie Lucie que Maxine a choisi pour aller en finale, avant que le jury final ne vote pour élire Maxine gagnante du jeu. Plusieurs internautes étaient déçus de la victoire de Maxine et ont assuré qu'il s'agissait de la pire saison de Koh Lanta, avant que Denis Brogniart ne défende l'émission face aux critiques. Et sur les réseaux, des rumeurs disant que Maxine et Lucie se connaissaient avant l'aventure sont apparues, certains twittos ont même assuré qu'elles pourraient avoir travaillé ensemble sur RMC Sport. Ce qui, selon eux, expliquerait leur alliance surprise et le coup du bracelet noir. Maxine et Lucie ont réagi auprès de Purepeople.com.

A noter tout d'abord que Maxine a travaillé comme consultante sportive chez Ma Chaîne Sport, entre 2015 et 2016. Lucie travaillait alors chez Kombat Sport durant cette même année, une chaîne du même groupe que Ma Chaîne Sport. Mais Lucie, qui avait été menacée de mort, a précisé : "J'ai travaillé à Kombat Sport, c'est la chaîne cousine dans le même groupe. C'est comme TF1 et TFX. J'étais au Luxembourg et elle à Paris". Donc non, elles "ne se connaissaient pas" et "les rumeurs à ce sujet sont des conneries" a-t-elle affirmé pour répondre aux fans de Koh Lanta qui pensaient qu'elles se connaissaient d'avant.

Maxine a elle aussi démenti les rumeurs sur leur amitié qui aurait existé avant Koh Lanta 2021. "On ne bossait pas du tout au même endroit, ni pour le même service. Je venais de commencer ma carrière de journaliste, j'étais toute jeune. Je ne faisais que des piges ponctuelles, je n'étais pas du tout employée dans cette chaîne-là. Je bossais pour les sports extrêmes" a expliqué la gagnante de Koh Lanta, les Armes Secrètes, "Mais c'est vrai que c'est incroyable. On a un parcours assez similaire, que ce soit dans le sport ou dans le métier".

"Je l'avais déjà vue sur une émission à l'écran, mais je n'avais pas fait le rapprochement"

Lucie a d'ailleurs assuré que c'est bien lors de la réunification qu'elles ont commencé à se lier d'amitié, grâce à leurs carrières qui se ressemblent et à leur points communs. "Quand on s'est retrouvées à la réunification, en discutant on se rend compte qu'on a eu des parcours similaires. L'INSEP, le journalisme sportif... On s'est découverts des points communs" a-t-elle déclaré, "Je l'avais déjà vue sur une émission à l'écran, mais je n'avais pas fait le rapprochement en la voyant dans Koh Lanta. J'avais déjà entendu parler d'elle, parce que mes collègues la trouvaient jolie".

"On a beaucoup en commun : on vit dans la même ville, on a les mêmes chaussures, le même sac, on a fait Koh Lanta pour les mêmes raisons..." a ajouté Lucie, "Notre relation s'est créée comme ça. Ses discours je les comprenais et j'avais l'impression de la connaître depuis toujours".