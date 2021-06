Maxine (Koh Lanta 2021) et Lucie se connaissaient-elles avant l'aventure ? Des détails intriguent

Après la défaite de Laure et Arnaud lors de la course d'orientation, Jonathan, Lucie et Maxine se sont affrontés sur la mythique épreuve des poteaux. Au bout de 2h08, c'est Maxine qui remporté cette dernière étape. Elle a ensuite choisi d'emmener Lucie avec elle devant le jury final, par amitié, mais aussi par stratégie. Une stratégie qui a fonctionné puisque Maxine a été élue grande gagnante de Koh Lanta 2021 avec 9 voix contre 4 ! Sa victoire a rapidement été vivement critiquée par les internautes, très déçus de cette saison des armes secrètes. Des critiques auxquelles Denis Brogniart a tenu à réagir.

Maxine et Lucie accusées d'avoir menti à la production

Certains ont même laissé entendre que la finale entre Lucie et Maxine n'était pas vraiment due au hasard. C'est-à-dire ? Durant la diffusion de la saison 22 de l'émission de TF1, quelques Twittos se sont étonnés du rapprochement amical express entre les deux candidates, dans des équipes différentes, au moment de la réunification.

Ils ont alors mené leurs recherches et auraient découvert qu'elles se connaissaient en réalité avant Koh Lanta 2021 : "Lucie et Maxine se connaissent depuis des années et travaillaient ensemble chez SFR Sport / RMC Sport", "pas étonnant le bracelet noir donné par Lucie à Maxine ! Elles ont bossé ensemble sur RMC Sport ! C'est la meilleure arme secrète de la prod celle là !", "faudra peut être enquêter sur le fait que Lucie et Maxine de Koh Lanta ont bossé ensemble avant sur RMC... Parce que si c'est vrai c'est que vraiment on nous prend pour des cons", peut-on lire sur Twitter.

Attendez, ce n'est pas fini puisque un autre internaute a balancé une étrange vidéo, d'avant la réunification, sur laquelle Maxine adresse un clin d'oeil, très certainement à un membre de l'équipe jaune, avant une épreuve collective : "MAXINE ET LUCIE SE CONNAISSAIENT belle et bien avant KOH LANTA. Sur la vidéo on voit Maxine faire un clin d'oeil à quelqu'un d'en face, chez les jaunes, si c'est pas Lucie c'est qui ?", a-t-il balancé en légende !