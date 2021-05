Lucie (Koh Lanta 2021) proche de Laure et Maxine depuis la fin du jeu : leur amitié fait réagir

Koh Lanta 2021 : Lucie s'est rapprochée de Laure et Maxine

Dans Koh Lanta 2021 alias Koh Lanta, les Armes Secrètes, les rebondissements sont nombreux. Et il y en a un que beaucoup de téléspectateurs n'avaient pas vu venir : le rapprochement entre Lucie, Laure et Maxine. Dans l'épisode de l'émission présentée par Denis Brogniart, diffusé ce vendredi 30 avril 2021 sur TF1, Lucie a été rejetée par les jaunes. L'aventurière n'a pas été choisie pour une épreuve de confort et s'est montrée seule avec 4 bananes sur le camp. Ce qui a brisé le coeur de beaucoup d'internautes.

Mais sur Instagram, Lucie s'est affichée en photo accompagnée de Laure (qui assume ses stratégies) et Maxine (qui s'est défendue pour la trahison envers Candice) à Marseille. Ce qui signifie qu'elle se serait donc rapprochée du duo d'aventurières depuis. "Ne pas se brosser les dents sur le même camp pendant des jours, ça rapproche @laure_kohlanta @luciekohlanta" a légendé Maxine.

Lucie a quant à elle écrit : "Merci @maxine_kohlanta et @alexiseouzan pour ce merveilleux week-end express à Marseille. Ça fait du bien de pouvoir déconnecter et partager des bonnes vibes et des fous rires. Un régal. Les amis, @laure_kohlanta est vraiment l'une des filles les plus drôles que je connaisse. L'une de mes villes favorites en France. @villemarseille hâte de revenir".