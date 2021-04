Laure (Koh Lanta 2021) n'a "aucun regret" sur ses stratégies : "Je m'en fiche"

Laure (Koh Lanta 2021) répond aux critiques sur son côté stratège

Ce vendredi 23 avril 2021, c'est un nouvel épisode de Koh Lanta 2021 alias Koh Lanta, les Armes Secrètes qui est diffusé sur TF1. Et alors que les fans de Koh Lanta se demandent quel aventurier ou quelle aventurière sera éliminé(e) du jeu de survie animé par Denis Brogniart, Laure s'est expliquée. Depuis son stratagème pour éliminer Candice, qu'elle avait réussi à convaincre de ne pas utiliser son collier d'immunité pour la faire sortir, Laure est très critiquée sur les réseaux.

Et après avoir voté contre Magali, les inséparables Laure et Maxine avaient accusé les aventuriers rouges de stratégie machiste. Alors que Laure a reparlé à Hervé (avec qui elle est encore plus fâchée qu'avant), elle a depuis voté contre Frédéric et Hervé qui ont été sortis. La solidarité des anciens rouges ne tient donc pas. Laure avait prévenu lors du conseil diffusé ce vendredi 16 avril 2021, dans Koh Lanta 2021, n'être ni rouge, ni jaune : "Moi, je suis blanche".

Et même si de plus en plus d'internautes critiquent ses choix, l'aventurière s'en fout. Interrogée dans Le Parisien sur les haters, Laure a répondu aux critiques en affirmant : "Je m'en fiche totalement, ça me passe au-dessus" . "Tant que mes proches et moi sommes fiers de mon parcours, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent" a-t-elle précisé.

"Pour l'élimination de Candice, je n'ai aucun regret"

Laure et Maxine se sont montrées particulièrement manipulatrices et stratèges dans l'émission. Pourtant, Laure a avoué que la stratégie n'était pas son fort : "Au début de l'aventure, on s'est retrouvées avec Maxine dans les bois. Elle m'a demandé : 'T'es stratège, toi ?'. Je lui ai répondu 'Non, et toi ?', elle m'a dit 'Non' et au final, on se surprend toutes les deux, c'était un côté de nous qu'on ne connaissait pas". C'est donc sur le tournage de Koh Lanta, les Armes Secrètes qu'elles auraient fini par découvrir ce côté d'elles qu'elles ne soupçonnaient pas.

Et pour couper court aux critiques sur sa stratégie payante pour éliminer Candice, Laure a réagi : "Pour l'élimination de Candice, je n'ai aucun regret parce que si on avait fait autrement, ça aurait changé toute l'aventure".