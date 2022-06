Marvin Tillière assume à 200% sa sextape qui a fuité sur les réseaux : "Il y en aura d'autres"

Décidément, c'est chaud ces derniers temps dans le petit monde de la télé-réalité ! La semaine dernière Maëva Ghennam est apparue complètement nue sur une photo postée par erreur par sa mère Salya. Le cliché a fait le tour du web et des rumeurs de bad buzz volontaire ont même circulé.

Ce week-end, c'est un autre candidat de télé-réalité qui s'est retrouvé en TT pour des faits similaires, mais encore plus hots ! En effet, une sextape mettant en scène Marvin Tillière, ancien candidat de Secret Story 10, des Princes de l'amour ou encore des Apprentis aventuriers 4, avec une femme a fuité sur Twitter.

"Je prends ça à la rigolade"

Loin d'être touché par la diffusion de cette vidéo de son intimité, l'ex de Maeva Martinez a rapidement réagi dans sa story. "Est-ce que vous êtes sérieux là ? Vous avez jamais vu de film d'action ou quoi ? Je suis cascadeur depuis la naissance ! Arrêtez un peu !" s'amuse celui qui s'est récemment clashé avec Dylan Thiry, avant d'ajouter : "Me cassez pas la tête ! Y en a, quand y a leurs trucs qui fuitent, ils chialent sur les réseaux, et ci, et ça, ils veulent se suicider. Soyez contents, moi je le prends à la rigolade. Venez pas me casser la tête. Venez pas me ronger la canne à me dire 'eh, t'as pas honte ?'"

"Allez voir ça avec les autres influenceurs qui ont l'étoile, là. J'ai pas l'étoile, moi, ne me cassez pas la tête. Je suis content, déjà, je pourrais 'oh non'. Non, frère, ça y est, poto, c'est fait, c'est fait ! Y en aura d'autres !" conclut Marvin.