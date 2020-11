Dylan Thiry insulté par Marvin Tillière après son voyage au Sénégal, il répond

Entre Dylan Thiry et Marvin Tillière, la guerre est déclarée. Alors que l'ex de Fidji Ruiz était récemment en voyage humanitaire au Sénégal, où il a aidé à la construction d'un puits et à prodiguer des soins à des enfants malades, l'ancien candidat de Secret Story s'en est violemment pris à lui. L'ex de Maeva Martinez l'accuse d'avoir profité d'une manifestation pour faire croire à une rencontre organisée avec ses fans sénégalais. "Profiter d'une manifestation en Afrique pour faire croire que les gens sont venus pour toi ? T'es vraiment une grosse m*rde ! Continue de jouer avec l'Afrique, la religion et la misère des gens. Quand on fait des actions humanitaires, on le fait avec le coeur pas sur les réseaux pour des likes !", s'était-il emporté.

Dylan Thiry clashé par Marvin Tillière après un voyage humanitaire au Sénégal

Il l'accuse également d'avoir fait ce voyage pour accroître sa notoriété et non pour aider les plus pauvres : "J'ai une soeur à moi qui est actuellement dans l'association. Elle m'a envoyé des audios et m'explique tout ce qu'il fait, comme ce moment où tu bois dans le puit pour la vidéo et qu'après tu craches par terre devant tous les petits sénégalais ! J'ai des témoins. Arrête de t'inventer des vies, disparais ! Si je balance les audios tu vas pas sortir du Sénégal. Ça va faire les courses, ça va au restaurant et ça paye que pour sa gueule ! Zerma millionnaire, t'as mis 2 millions dans l'association, c'est même pas le prix pour un forage de puit !".

L'ex de Fidji Ruiz réplique

Des critiques auxquelles le candidat révélé dans Koh Lanta en 2017 et que l'on pourra retrouver dans La Villa des Coeurs Brisés 6 a répondu dans une interview accordée à Télé Star : "Je n'ai rien à répondre à ça, ça me passe au dessus de la tête. Avec moi ça passe ou ça casse. Un jour on m'aime et le lendemain on me reproche tout et rien. Moi tout ce que je constate, c'est que la situation est grave. On a tous un coeur et on ne peut pas rester sans rien faire." Face aux nombreuses critiques dont il a fait l'objet, il se défend : "Il y a des gens qui meurent de faim, qui ont besoin d'aide en Afrique comme en France aussi. Je ne peux pas rester les bras croisés et faire comme certains influenceurs. C'est vrai, je me sers de ma notoriété et des tournages pour avoir des moyens financiers et pour pouvoir aider. On me critique mais combien restent assis sur leur fauteuil sans bouger un orteil ? Moi au moins j'agis et c'est ce qui compte. Je me fiche de ce qu'on pense de moi."