Delphine Wespiser (TPMP) se retrouve nue sur Instagram après une grosse boulette : "Je n'avais pas mis de sous-vêtements"

Si la dernière quotidienne de TPMP de la saison, dans laquelle Cyril Hanouna a fait une grande annonce, a été diffusée ce jeudi 23 juin 2022, on a quand même pu retrouver les chroniqueurs le lendemain dans TPMP Week-end, présenté par Benjamin Castaldi. Dans l'émission, alors que tout le monde était entrain de débattre sur l'affaire Maëva Ghennam, qui s'est retrouvée nue sur les réseaux à cause de sa mère, Delphine Wespiser a raconté une anecdote croustillante.

"Je n'avais pas mis de sous-vêtements"

"J'ai un scoop que je n'ai jamais dit. Il y a quelques années, j'ai fait un live sur Instagram et c'était en été. C'était pendant le confinement même, où on était en pyjama et on ne faisait pas trop gaffe. En l'occurrence, j'étais en robe et je n'avais pas mis de sous-vêtements parce qu'il faisait chaud... Et donc j'ai fait mon live et je l'ai posté" explique celle qui a récemment embrassé une autre chroniqueuse dans une piscine.

Pour le moment rien de bien fou fou, mais la petite-amie de Roger s'est ensuite rendu compte qu'elle en avait trop montré à ses followers. "Et ensuite, mon meilleur ami m'a envoyé une capture en me disant : 'C'est incroyable, on dirait vraiment que tu n'as rien en dessous !' Je regarde ça, je n'étais même pas au courant et je fais 'oh merde' ! Du coup j'ai supprimé direct mon live en lui disant : 'Non, non, t'inquiète, c'est juste une erreur d'image. C'est trop drôle...' Lui, il l'a vu, peut-être que d'autres personnes se sont posées la question, mais personne n'a jamais rien su", ajoute Delphine Wespiser, qui a réussi à garder sa boulette secrète pendant longtemps. "Je peux le dire maintenant parce que ça fait deux ans" conclut-elle.