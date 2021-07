Martika Caringella maman : elle annonce la naissance de son 2e enfant

La famille Mamans & Célèbres continue de s'agrandir. Il y a quelques jours, Hillary annonçait être enceinte de son 2e enfant et, fin juin, Julia Paredes annonçait la naissance de son deuxième enfant, un garçon prénommé Vittorio. Ce week-end, c'est Martika Caringella qui a annoncé une bonne nouvelle à ses nombreux abonnés.

La fille de Martika et Umberto est née

C'est sur Snapchat et Instagram que Marika Caringella a annoncé la naissance de son deuxième enfant, dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 juillet. Sur Insta, la candidate de Mamans & Célèbres vue aussi dans La villa des coeurs brisés et Les Marseillais vs le reste du monde a annoncé être en partance pour l'hôpital dans la nuit avant de poster une story avec "00h51", heure de naissance de son bébé qui est une petite fille come elle l'avait dévoilé en avril.

"Un petit ange est né" a posté la chérie d'Umberto avec une photo qui ne dévoile cependant pas le visage de son bébé. Pour l'instant, Martika et son amoureux n'ont pas dévoilé le prénom choisi pour leur fille. Leur fille aînée, Mia, est née en 2019.