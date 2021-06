Julia Paredes maman pour la deuxième fois : son fils est né après "pas mal de péripéties" !

Julia Paredes annonce la naissance de son fils

En décembre 2020, Julia Paredes annonçait être de nouveau enceinte de Maxime. Un mois plus tard, les parents de Luna se mariaient avant de... se séparer encore une fois en mai : "La vie n'est pas toujours rose en couple. On pense aussi que le mariage peut nous souder davantage, mais quand deux personnes ne s'entendent plus, c'est compliqué", a confié l'ex-candidate des Anges 7. Malgré leur rupture, Maxime a accompagné Julia jusqu'au terme de sa grossesse et jusqu'à l'accouchement, ce vendredi 25 juin 2021.

Il aura d'ailleurs fallu près de 24 heures pour que leur petit garçon vienne au monde : "On vous présente notre fils en post ce soir. Je vous raconte mon accouchement bientôt. Le pré-accouchement était un enfer, mais l'accouchement, en lui-même, parfait. Pas mal de péripéties et de peur en tout cas, mais bébé va bien et maman aussi." C'est le principal !