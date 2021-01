Julia Paredes enceinte : elle dévoile le sexe de son bébé

Révélée dans la première édition de Friends Trip en 2014, Julia Paredes a enchaîné les participations aux émissions de télé-réalité. Depuis janvier 2020, c'est dans l'émission de TFX Mamans et célèbres que la star nous fait vivre son quotidien et celui de sa famille. Après une rupture alors qu'elle était enceinte de leur fille, Luna (née en mars 2017), Julia Paredes et Maxime Parisi se sont remis en couple en septembre 2018. Malgré quelques moments compliqués, les deux amoureux sont plus unis que jamais et ont traversé une autre épreuve difficile : alors qu'elle était enceinte de trois mois, Julia Paredes annonçait avoir fait une fausse couche au début de l'année 2020.

A la fin du mois de décembre, Julia Paredes a ému ses followers en annonçant être de nouveau enceinte. "C'est avec une immense joie et beaucoup d'émotions que nous vous annonçons cette nouvelle, notre deuxième miracle est en route. Comme vous le savez, pour ceux qui nous suivent au quotidien, avoir un deuxième bébé était un rêve pour nous mais aussi un sacré combat ! Avec ma maladie qu'est l'endométriose et après plusieurs fausses couches on n'y croyait plus !" avait-elle posté.

Fille ou garçon pour Julia et Maxime ?

En cette fin de semaine, Julia Paredes a fait une grosse révélation à ses abonnés : le sexe de son futur bébé. Pour l'occasion, Julia et son chéri Maxime avaient rassemblé quelques proches pour une gender reveal party avec ballons à volonté. C'est Maxime Parisi et leur petite Luna qui ont alors ouvert une boîte d'où sont sortis... des ballons bleus ! Julia Paredes est donc enceinte d'un petit garçon !