Julia Paredes et Maxime Parisi se sont dits oui : ils dévoilent des photos du mariage

Au début du mois de janvier 2021, Julia Paredes et Maxime Parisi ont annoncé leurs fiançailles. Quelques semaines plus tard, le 23 janvier précisément, les parents de Luna se sont dits oui ! La candidate de Mamans & CélÚbres, enceinte de son deuxiÚme enfant, et le sportif ont dévoilé des photos de leur mariage "en petit comité" sur Instagram.

Leurs abonnés heureux, mais pas que Les abonnés du couple n'ont bien évidemment pas manqué de le féliciter pour son mariage, mais ils ne sont pas les seuls : Fidji Ruiz, Emilie Fiorelli, Molie (La Villa des Coeurs Brisés 5), Anaïs Sanson ou encore Benoßt (Secret Story 11, Mamans & CélÚbres) ont eux aussi envoyé des messages de félicitations à Julia Paredes et Maxime Parisi, parents de la petite Luna née en 2017 !

