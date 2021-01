Julia Paredes, bientôt le mariage avec Maxime Parisi : elle est "plus que prête" 💍

L'histoire de Julia Paredes et Maxime Parisi ressemble enfin à un conte de fées. Il leur a quand même fallu passer par de nombreuses épreuves (comme leurs ruptures, une fausse couche...) avant de se retrouver pour de bon. Aujourd'hui, les parents de Luna nagent clairement dans le bonheur et l'année 2021 sera leur année puisqu'ils accueilleront leur... deuxième enfant.

Julia Paredes et Maxime Parisi fiancés

"Notre deuxième miracle est en route. Comme vous le savez, pour ceux qui nous suivent au quotidien, avoir un deuxième bébé était un rêve pour nous mais aussi un sacré combat ! Avec ma maladie qu'est l'endométriose et après plusieurs fausses couches on n'y croyait plus !", a annoncé Julia Paredes sur Instagram avant Noël, mais attendez, ce n'est pas fini puisque Maxime Parisi semble avoir demandé la maman de Mamans & Célèbres en fiançailles.