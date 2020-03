Julia Paredes (Mamans & Célèbres) et Maxime, une rupture définitive ? Elle nous répond (Interview)

"Je devenais méchante avec lui"

Deux ans après la naissance de sa fille Luna, Maxime Parisi est réapparu dans la vie de Julia Paredes. Malgré sa fuite lors de l'annonce de sa future paternité, la jeune maman a accepté de lui laisser une seconde chance... rythmée par quelques ruptures. La dernière remonte à septembre 2019 et depuis, ils sont toujours séparés, mais que s'est-il réellement passé entre eux ? PRBK a eu l'occasion de poser la question à Julia Paredes lors d'une journée promo pour Mamans & Célèbres sur TFX.

Alors, quelles sont les vraies raisons de leur séparation ? "On a des points de vues totalement différents sur l'éducation. Lui est très stricte alors que moi elle me dit 'maman, je peux dormir avec toi ?', je lui réponds 'oui trop bien'. Je pense aussi que j'ai trop de rancoeur du fait qu'il m'ai laissée pendant ma grossesse, que j'ai tout assumé toute seule. Je lui avais pardonné, c'est aussi pour ça que je me suis remise avec lui. Au quotidien, j'avais toute cette rancoeur en moi et je devenais méchante avec lui", nous a expliqué l'ex-candidate des Anges 7.

"On a toujours ce gros coup de foudre"

La question maintenant est : cette rupture est-elle définitive ? Apparemment oui si l'on en croit Julia Paredes, qui a été victime d'une fausse couche : "Oui, là je pense qu'elle est définitive. Après, il vient de temps en temps. Il m'a toujours dit qu'il serait toujours là pour moi. Là, j'ai eu une période difficile, il était là. Je peux toujours compter sur lui comme il peut compter sur moi. Après, c'est vrai que quand on se revoit, on a ce truc (...) On a toujours ce gros coup de foudre, on a encore cette étincelle là entre nous, mais en tant que parents, c'est compliqué."

