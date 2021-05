Julia Paredes enceinte, mais célibataire : elle annonce sa (nouvelle) rupture avec Maxime Parisi

Il y a quelques semaines, au détour d'une session de questions/réponses organisée en story sur son compte Instagram, Julia Paredes laissait entendre que son couple avec Maxime Parisi était de nouveau en danger, "La vie n'est pas toujours rose en couple. On pense aussi que le mariage peut nous souder davantage, mais quand deux personnes ne s'entendent plus, c'est compliqué". Ce dimanche 2 mai 2021, la candidate de Mamans & Célèbres a finalement officialisé la nouvelle : elle est de nouveau célibataire.

"Je me sens bien seule"

Malgré un mariage célébré en janvier dernier et l'arrivée imminente d'un nouvel enfant dans leur vie, les parents de Luna ont en effet pris la décision de se séparer, une nouvelle fois. Et comme l'a confié la future maman, il s'agit d'un moment très difficile à vivre pour elle aujourd'hui : "Je devrais être dans la période la plus heureuse de ma vie et pourtant ce n'est pas le cas."

Julia Paredes n'a pas souhaité dévoiler les raisons de cette rupture, par peur du moindre jugement de la part des internautes, "J'aimerais pouvoir vous dire les choses réellement mais ici, on est vite jugé et tout est critiquable sans même tout connaître. J'espère pouvoir le faire un jour à coeur ouvert sans avoir de jugements, de pitié ou autre", mais elle n'a en revanche pas caché son mal-être actuel, "Je me sens bien seule et personne ne mérite ce sentiment". On espère qu'elle obtiendra rapidement le soutien de ses proches pour traverser cette épreuve.

Une séparation nécessaire

Dans tous les cas, on peut être rassuré, même si la douleur actuelle est immense, Julia Paredes et Maxime Parisi sont persuadés d'avoir pris la meilleure décision pour eux et pour leurs enfants. La jeune femme l'a en effet confessé, "Quand on est malheureux à ce point, il faut prendre des décisions. Et pour nos enfants, ne vous en faites pas, on les préserve au mieux et on fera tout pour eux".

Surtout, malgré cette triste situation, les deux ex ont bien l'intention de rester soudés jusqu'à la naissance du bébé, "Pour ceux qui me demandent par rapport au papa : bien sûr qu'il va rester jusqu'à la naissance pour ne rien louper avec son fils". Maxime et Julia ont déjà traversé pas mal de moments difficiles dans leur relation qui se sont toujours terminés par une réconciliation, mais cette fois-ci, on dirait bien que leur rupture est définitive.

Bon courage à la petite famille.