Julia Paredes bientôt le divorce avec Maxime Parisi ? La future maman se confie avec émotion

En juin prochain, Julia Paredes et Maxime Parisi accueilleront leur deuxième enfant après avoir traversé de terribles épreuves par le passé. Une heureuse nouvelle pour le couple, qui semble en avoir grandement besoin aujourd'hui. Et pour cause, si tous les deux ont récemment célébré leur amour lors d'une jolie cérémonie de mariage, leur relation serait loin d'être aussi idyllique qu'on l'imaginait.

Bientôt la rupture pour Julia Paredes et Maxime Parisi ?

A l'occasion d'une session de questions/réponses organisée ce vendredi 12 février 2021 sur son compte Instagram, la future maman n'a en effet pas hésité à déclarer que son couple était en danger. Interrogée par l'un de ses fans sur sa situation amoureuse, "Tout se passe bien avec Maxime ?", Julia Paredes a tout simplement confessé, "La vie n'est pas toujours rose en couple. On pense aussi que le mariage peut nous souder davantage, mais quand deux personnes ne s'entendent plus, c'est compliqué".

Puis, comme si cette déclaration n'était déjà pas assez inquiétante, la star de télé-réalité - récemment vue dans Mamans & Célèbres, a révélé "Seule avec mes enfants..." à la question "Comment tu te vois dans 10 ans ?", avant de confier que son comportement sur les réseaux sociaux (elle a supprimé ses photos de mariage postées sur Instagram) n'était pas anodin, "On préfère rester discrets sur notre situation actuelle et gérer comme des adultes. Mais on ne sait pas faire semblant".

Bien évidemment, cela ne signifie pas (encore) que le couple va connaître une nouvelle séparation dans le futur. Et on se doute qu'avec l'arrivée prochaine du bébé, les deux parents préfèrent rester soudés jusqu'au bout. Néanmoins, les propos de Julia Paredes semblent clairs : il va leur falloir beaucoup de travail pour maintenir la flamme. Courage.