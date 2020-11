Marine El Himer (Les Marseillais) draguée par Tyga sur Instagram : sa réponse pleine d'humour

La vie sentimentale de Marine El Himer est pas mal mouvementée depuis sa rupture avec Julien Guirado. Déjà, elle s'est fortement rapprochée de Benoît Paire avant le tournage des Marseillais VS Le reste du monde 5, mais une fois dans l'aventure, elle s'est mise en couple avec Benjamin Samat. La soeur jumelle d'Océane El Himer regrette aujourd'hui cette relation car elle a créé une distance entre le joueur de tennis et elle. Une distance qui ne serait plus d'actualité puisque Marine El Himer et Benoît Paire seraient de nouveau ensemble.

Marine El Himer rembarre Tyga sur Instgram

La candidate des Marseillais VS Le reste du monde 5 ne serait donc plus célibataire sauf que tout le monde n'a pas l'air au courant. Pour preuve, Tyga a tenté un rapprochement avec Marine El Himer en message privé sur Instagram : il lui a envoyé deux émoji flamme, suivi de "hey how are you ?" ("comment vas-tu ?" en français), en réponse à une photo d'elle en maillot de bain.

L'ex de Benjamin Samat n'a pas manqué de partager cette technique de drague en story tout en répondant avec humour à l'ex de Kylie Jenner : "sorry, je ne suis pas bilingue", a-t-elle posté. Désolé Tyga, mais Marine El Himer ne semble pas vraiment intéressée !