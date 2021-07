Mariés au premier regard 2021 : deux couples ont officiellement divorcé

Dans Mariés au premier regard 2021, seuls Matthieu et Laure sont restés en couple après s'être dit oui devant les caméras. Les deux amoureux vont même devenir parents très prochainement. Pour les autres, l'émission était donc un échec. Si Mélina et Yannick ainsi que Emeline et Fred étaient toujours mariés lors du bilan, diffusé le 17 mai dernier sur M6, les deux couples ont volé en éclats après la fin du tournage. Deux jours après la diffusion, Yannick et Mélina annonçaient leur rupture et le candidat expliquait ne plus être en contact avec son ex.

Quant à Emeline et Fred ? Ils ont aussi annoncé leur séparation quelques jours après la diffusion du bilan et dévoilé les raisons. Après la rupture, c'était donc l'heure du divorce pris en charge par la production pour les deux duos.

Mélina ne veut "plus de questions" sur sa relation avec Yannick

C'est sur Instagram Stories que Mélina a annoncé son divorce avec Yannick. Évoquant une "journée particulièrement angoissante", la candidate de Mariés au regard 2021 a aussi tenu à mettre les choses au clair : non, elle ne souhaite pas en dire plus sur sa séparation avec Yannick. "Le divorce est signé. Maintenant je ne veux plus de questions et je ne souhaite plus répondre aux questions concernant ce qu'il s'est passé. C'est acté, on a divorcé. Voilà. La vie redémarre, continue, la page se tourne et le point final est posé" a-t-elle confié comme vous pouvez le voir en vidéo dans notre diaporama. Elle a aussi remercié ses abonnés pour leur soutien.

Fred s'affiche tout sourire après la signature du divorce avec Emeline

De leurs côtés, Emeline qui est de nouveau en couple depuis sa séparation et Fred ont également confirmé leur divorce, toujours sur Insta. "Aujourd'hui est un jour spécial puisque c'est une page qui se tourne : je vais signer mon divorce avec Fred aujourd'hui" a-t-elle expliqué. De son côté, Frédéric s'est affiché avec les papiers du divorce, tout sourire.

Des séparations maintenant officielles qui sont donc - on dirait - un soulagement pour les candidats de l'émission.