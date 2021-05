Mariés au premier regard 2021 : dans les coulisses des divorces, voici comment ça se passe vraiment

Les couples de Mariés au premier regard 2021 ont-ils tenu ? Cécile et Alain, Yannick et Mélina, Laure et Matthieu ou bien Emeline et Frédéric ont décidé de rester mariés, 1 mois après leur rencontre. Mais le vrai bilan, plusieurs mois après la fin du tournage, aura lieu dans le numéro diffusé le lundi 17 mai. En attendant, on sait déjà que plusieurs couples ne sont plus ensemble : Clément et Laura et Aurélien et Marianne ont décidé de divorcer.

La production prend en charge le divorce

Mais du coup, vous vous demandez peut-être comment ça se passe en cas de divorce pour les candidats de Mariés au premier regard. Le Parisien a posé la question à l'équipe ainsi qu'à d'anciens candidats qui n'ont pas trouvé l'amour devant les caméras de M6. Pour les divorces, c'est la production qui prend en charge les frais, précise Virginie Dhers, directrice des programmes de Studio 89 Productions. "On facilite les divorces comme on organise les mariages" a-t-elle confié, expliquant que la prod attribue un avocat à chaque candidat (bien qu'ils peuvent aussi décider de faire appel à leur propre avocat). Virginie Dhers précise qu'ils n'ont bien "aucun frais à débourser dans la limite d'un an après la diffusion de l'émission."

La production de Mariés au premier regard fait aussi appel à un notaire pour la signature d'un contrat de mariage, précise Le Parisien. De plus, les candidats doivent signer "un testament dans lequel ils déshéritent leur future moitié en cas de décès soudain" ajoute le journal. Si le couple décide de rester marié, les deux candidats peuvent modifier ce document par la suite. Une chose est sûre, les mariages de Mariés au premier regard ne sont pas fake. "Ça restera inscrit à vie sur mon livret de famille." explique Laura, qui n'avait pas trouvé l'amour avec Cyril l'an dernier. Après les formalités, les candidats sont donc bien considérés comme divorcés par l'état civil.

Des divorces qui se sont plus ou moins bien passés

Le bon déroulement du divorce dépend ensuite des candidats. Si tout s'est bien passé pour certains, ça a été plus compliqué pour d'autres. Romain, qui a décidé de ne pas resté marié à Delphine l'an dernier dans la saison 4, a confié que tout s'était très bien déroulé. "J'ai eu un premier rendez-vous où on m'a demandé si j'étais sûr de moi, si je n'avais pas subi de pression. Puis une seconde convocation pour parapher les 50 pages de l'acte de divorce et le signer." raconte-t-il. Pour Elodie, qui avait rencontré Steven dans la saison 3, ça a été beaucoup plus compliqué. "Steven a tardé à envoyer les documents pour le divorce. Il ne me répondait pas, ni à mon avocat malgré les relances. J'ai dû lui faire comprendre qu'on allait venir les chercher. On a perdu plusieurs mois" a-t-elle confié.

Pas de soutien de la part des experts ? La prod se défend

Romain a tout de même soulevé un point avec Le Parisien : il explique ne pas avoir été accompagné par les experts de l'émission, Estelle Dossier et Pascal De Sutter, qui nous a confié les secrets de sa chemise orange. Un choix que défend Virginie Dhers. "Ce n'est pas le rôle de nos experts. Pour ça, nous leur mettons à disposition des psychologues indépendants." a-t-elle assuré.