Mariés au premier regard 2021 : Pascal de Sutter nous dévoile le secret de sa chemise orange (Itw)

Pour le moment, aucun couple n'a décidé de divorcer dans Mariés au premier regard 2021 sur M6. Les téléspectateurs sont impatients de découvrir si Cécile et Alain et Mélina et Yannick sont toujours en couple, mais la réponse officielle ne sera donnée que le 17 mai lors de l'épisode spécial "Que sont-ils devenus ?". En attendant, ils vont découvrir le bilan de Laure et Matthieu, Emeline et Frédéric, Laura et Clément ou encore Marianne et Aurélien, qui ont traversé une violente dispute.

Pascal de Sutter explique pourquoi il porte une chemise orange

Tous ces participants vont retrouver Estelle Dossin et Pascal de Sutter pour faire le point sur leur aventure et donner leur décision finale. Quel suspense ! En parlant de Pascal de Sutter, l'expert de l'émission de M6 a dévoilé en interview avec PRBK le secret sur sa chemise orange devenue sa marque de fabrique depuis le lancement de Mariés au premier regard.

Eh oui, il y a bien une raison derrière ce choix vestimentaire : "Depuis des années, je me suis rendu compte que le orange est une couleur avec une belle vibration. Je crois en la vibration et l'énergie liées aux couleurs et l'orange a une énergie particulière qui est également connecté à une forme de spiritualité, à une forme de sagesse", nous explique le docteur en psychologie, qui a aussi réagi à la rumeur sur Aurélien et Mathieu. Tout s'explique donc !

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.