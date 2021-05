Mariés au premier regard 2021 : Laure et Matthieu sont-ils toujours en couple depuis le bilan ?

Laure et Matthieu toujours en couple ? Les internautes pensent que oui

En attendant l'épisode Que sont-ils devenus ?, diffusé le 17 mai 2021 sur M6, ce lundi 10 mai 2021 c'était l'heure des bilans dans Mariés au premier regard 2021. Et comme on s'en doutait, Laure et Matthieu sont restés mariés. C'est ensemble et main dans la main qu'ils se sont affichés, toujours plus complices, devant les experts de la saison 5 de MAPR. Lors de ce bilan final, Laure et Matthieu ont donc expliqué être toujours en couple et avoir trouvé un compromis pour leur relation à distance. Le mercredi, les amoureux vont chez elle, à Paris, et le week-end, les tourtereaux se retrouvent chez lui, à la campagne. "C'est très bien pour un début de relation" a-t-elle confié,. Et le candidat de Mariés au premier regard 2021 a même avoué à propos de leur vie intime et sexuelle : "Au niveau sexuel, on n'est plus du tout dans une relation platonique et ça se passe très bien".