Emeline (Mariés au premier regard) en couple depuis son divorce avec Frédéric : elle officialise ❤️

Alors que Laure et Matthieu attendent leur premier enfant, les autres couples de Mariés au premier regard 2021 ne sont plus d'actualité. Cécile et Alain se sont séparés avant le bilan de l'émission de M6 tandis que Mélina & Yannick mais aussi Emeline & Frédéric ont annoncé leur rupture après le dernier numéro. "Ce n'était pas une relation qui était palpitante, il ne se passait rien d'extraordinaire. J'avais l'impression que ça faisait trente ans qu'on était ensemble, qu'on tombait dans un quotidien et c'était plat en permanence", a aussi expliqué Emeline à Gossip Room.

Emeline de nouveau en couple !

Depuis, Frédéric semble toujours célibataire, même si les rumeurs le disent en couple avec Sarah de Mariés au premier regard 4, contrairement à Emeline. Eh oui, son ex-femme a retrouvé l'amour, comme elle l'a annoncé sur Instagram avec une jolie vidéo de son nouveau chéri, dont le prénom reste encore un secret, et elle : "Les papillons sont revenus... Parfois, il n'y a pas besoin de parler... Toi, l'amour, tu n'étais pas si loin. Bienvenue à toi. #photooftheday #newreel #newlove #nouveaudepart #relationship #couplegoal #nouveauchapitre #nouvellevie #papillons #pasdemot #nocomment #onelife #c'estofficiel #official", a-t-elle écrit en légende.